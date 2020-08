Marché transport Aide alimentaire: Guy Marius Sagna vilipende l'Assemblée nationale, le député Diop Sy et le ministre Mansour Faye à l'Ofnac

Le Mandataire du Front pour une Révolution anti-Impérialiste Panafricaine et Populaire (FRAPP), Guy Marius Sagna a été reçu ce mardi 25 août 2020 à 10h 21 minutes dans les Locaux de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Une audition qui a permis de confirmer une dénonciation a l'endroit du député Demba Diop Sy et du ministre de Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, pour des actes de favoritisme et de conflit d'intérêts dans le transport de l'Aide alimentaire destinée aux populations sénégalaises en période de crise sanitaire de Covid-19.



Après son audition, il a fait face à la presse pour revenir sur l'objet et le contenu de son audition chez Seynabou Ndiaye Diakhaté. "Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays que l'endroit où l'on vote les lois, soit le même endroit où l'on piétine les lois. Je rappelle que l'article 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale interdit à un député en fonction durant son mandat de pouvoir être chef d'entreprise. Or, Monsieur Diop Sy est à la fois député et chef d'entreprise", a souligné Guy Marius...



Qui ajoute: "il y a une collusion manifeste entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, car Monsieur Mansour Faye est un représentant du pouvoir exécutif et Monsieur Demba Diop Sy qui est député est un représentant du pouvoir Législatif... Et que les deux sont membres de la coalition "BENNO Bok YAKAR". annonce t'il.



