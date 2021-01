Marcus Rashford, joueur le plus cher du monde, Sadio Mané chute à la 14e place, Messi 97e (CIES)

L'Observatoire du Football du Centre International d'Études du Sport de Neuchâtel en Suisse (CIES) a présenté ce mercredi 6 janvier 2021 la liste des valeurs de transfert les plus élevées pour les joueurs du Big-5 (cing plus grands championnats). Selon l’algorithme exclusivement développé par l’Observatoire du football CIES, la valeur la plus haute a été calculée pour l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford : €165 M. Avec seulement dix-huit mois de contrat restant, l’ancien leader Kylian Mbappé rétrocède à la cinquième place (€149 M).



Le Sénégalais Sadio Mané qui était le 7e joueur le plus cher lors du dernier classement, se retrouve à la 14e place.



Le jeune prodige norvégien Erling Haaland se classe deuxième avec une valeur de transfert estimée de €152 M. L’Anglais Trent Alexander-Arnold complète le podium. Le latéral de Liverpool est le défenseur potentiellement le plus cher devant Alphonso Davies de Bayern Munich (€139 M) et Rúben Dias de Manchester City (€127M). Au niveau de la Ligue 1, derrière Kylian Mbappé on trouve Marquinhos (€73 M), Jérémy Doku (€65 M), Jonathan David (€53 M) et Houssem Aouar (€49 M).



Avec seulement six mois de contrat, Lionel Messi n’est que 97ème (€54 M). Malgré ses excellentes statistiques, Cristiano Ronaldo (€47 M) ne se classe que 131ème. Cela est principalement dû à son âge et à la durée relativement courte de son contrat avec Juventus (jusqu’en juin 2022). Les blessures répétées et un contrat échouant dans 18 mois expliquent la valeur relativement faible enregistrée pour Neymar (€32 M).