Mardi de protestations : les habitants de Diamniadio exigent la restitution de leur terre

Le "Collectif des terres" à Diamniadio extension revient à la charge cette fois-ci et c’est pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une délinquance foncière. « Pourquoi les services déconcentrés ont rejeté tous les lotissements à usage d’habita t s et à usage d’équipements, et la commune sur la base d’un plan d’aménagement qui n’a jamais existé. Pourquoi sur un titre foncier de plus de 3 000 hectares, un seul cimetière n’est prévu alors qu’il s’agit d’une zone à vocation d’habitat. Ensemble nous restons debout et plus que déterminé pour combattre la délinquance foncière sur toutes ses forme »? s'interroge Bouna Sarr, président du collectif.



Toutefois, ces manifestants très en verve contre le chef de l’Etat menacent de sanctionner politiquement le régime en place, si leur complainte n’est pas prise en charge. «Que le chef de l’Etat ne pense pas au parrainage de Diamniadio pour s’élire.»