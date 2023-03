Mariage Média: Moustapha Diop de Walf TV épouse une de ses présentatrices

Le mouton ne peut brouter que là où il est attaché, dit-on. Moustapha Diop, journaliste et directeur de la télévision Walf TV a donc décidé de prendre comme seconde épouse, la journaliste Khady Sylla qui est aussi présentatrice de la même chaine.



Celle-ci est reconnue pour ses apparitions dans les éditions du soir.



Les deux collègues se sont dit OUI dans le plus grand des secrets ce dimanche à Grand Dakar en présence des familles et des amis.