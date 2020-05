Mariage de Bara Guèye de « Clean Oil »: l'homme d'affaires, sa 3e épouse, Adja Diallo, Niang Kharagne Lô, Alassane Mbaye arrêtés

Le mariage "VIP (Very Important Person)" de l’homme d’affaires Bara Guèye de la société « Clean Oil », s’est terminé à la gendarmerie. Célébré en grande pompe samedi dernier, en cette période d’Etat d’urgence, le le marié et sa 3e épouse Adji Diène dite Zeina Diène et quelques célébrités venues assister au mariage, ont été arrêtés par la Section de Recherche.



Parmi ces derniers, il y avait l’ex mannequin Adja Diallo, Niang Kharagne Lô et le célèbre griot des "Vip" Alassane Mbaye. Ils ont été tous placés en garde à vue pour violation de l’interdiction de rassemblement en cette période de la pandémie.