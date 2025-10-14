Marie Khone Faye prend part à la 12ᵉ Édition du Merck Foundation Africa Asia Luminary à Banjul

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, participe à la 12ᵉ édition du Merck Foundation Africa Asia Luminary 2025, ouverte ce mardi à Banjul, en République de Gambie. À son arrivée, elle a été accueillie par Fatoumatta Bah Barrow, Première dame de la République de Gambie, avant d’être reçue à l’hôtel par la Sénatrice Dr Rasha Kelej, Présidente Directrice Générale de la Fondation Merck.



Cette rencontre de haut niveau rassemble les Premières dames d’Afrique et d’Asie autour de thématiques essentielles telles que la santé publique, la formation médicale et le leadership féminin.



« Ma participation s’inscrit dans la continuité de mon engagement en faveur de l’éducation des jeunes filles et de l’autonomisation des femmes partout dans le monde », a déclaré Marie Khone Faye.



L’événement constitue une plateforme d’échanges sur les politiques de renforcement des systèmes de santé et de promotion du leadership féminin à l’échelle continentale.