Marie Lô arrêtée pour une escroquerie de 600 millions FCFA

Marie Lô a été arrêtée lundi dernier par la Section de recherches de la gendarmerie. Elle a été déférée devant le procureur hier vendredi pour une affaire présumée d’escroquerie pour plus de 600 millions FCFA. D’après Les Echos, elle a bénéficié d’un retour de parquet.



Le journal rapporte que Marie Lô est poursuivie pour escroquerie et abus de confiance portant sur 600 millions de F CFA. Elle a été interpellée sur instruction du Procureur à la suite d’une plainte d’un commerçant nommée Serigne Fallou Fall, qui l'accuse de l’avoir grugé de 47 millions FCFA.



Le journal Les Echos rapporte que d’autres commerçants se seraient plaints des agissements de la dame.



La même source indique que des interventions des grosses pointures sont en cours pour essayer de tirer Marie Lô d’affaire. Le journal rapporte que ces interventions ont conduit au retour de parquet de la mise en cause.



D’après Les Echos, la dame n’a pas encore livré sa version des faits. C’est dire que pour l’heure, il ne s’agit que d’accusations. Affaire à suivre.