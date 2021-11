Marie de Golf-Sud : La mairesse socialiste, Aida Sow Diawara ne fera plus partie de la course

La mairesse socialiste de la commune de Golf Sud, dans la banlieue de Dakar, Aida Sow Diawara ne fera plus partie de la course pour les prochaines échéances locales prévues le 23 janvier 2021.



Elle ne sera plus l’adversaire de Lat Diop mais plutôt un soutien de taille, à en croire le journal « Rewmi Quotidien ». La politicienne a décidé de rester à l’écoute du chef de l’Etat Macky Sall qui dit-elle, a eu un entretien avec elle.



Aida Sow Diawara l'a fait savoir mercredi, en exprimant toute sa volonté de voir la liste de Benno, consensuelle, ouverte à toutes les forces politiques en présence dans la ville. Par conséquent, celle-ci laisse le libre choix au président Macky Sall pour la désignation de la tête de la liste majoritaire devant conduire à la victoire.



« Nous n’avons pas le droit d’élire des comédiens ou des jeunes incultes dont la seule mission est l’insulte et la violence. Nous ne devons pas aller en rangs dispersés. Travaillons à gérer toutes les communes et l’ancrage de Benno », a-t-elle dit aux militants.



C’est dans cette perspective qu’elle a invité tous les militants à soutenir le candidat Lat Diop pour son triomphe aux élections locales de janvier 2022.