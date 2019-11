Maroc : 45 Sénégalais en prison dont 2 pour meurtre, révèle le Consul général

Le nombre de prisonniers sénégalais au Maroc peut tourner autour de 40 à 45 pour différents délits, dont deux pour meurtre, a révélé le Consul général du Sénégal au Maroc, Massamba Sarr, dans un entretien avec L’Observateur.



« Les chiffres varient. Je n’ai pas le chiffre exact présentement. Pour cette semaine seulement, il y a 5 libérations de prisonniers sénégalais. Le nombre de sénégalais en prison peut tourner autour de 40 à 45, personnes pour différents délits », a dit M. Sarr, pour qui, parmi les délits, il y a notamment l’usurpation d’identité, la tentative d’immigration, des cas de meurtres et de trafic de drogue.



A l’en croire, le nombre de Sénégalais vivant au Maroc est estimé à au moins 100.000 dans toutes les villes du Maroc, tout en précisant qu les gens qui ne viennent pas vers eux au Consul sont parfois plus nombreux.



S’agissant du nombre de cas de décès en mer, le Consul général en dénombre beaucoup. « Pas plus tard qu’il y avait six mois, officiellement, on avait 18 cas. Il y a eu un naufrage qui fait 9 morts. Mais, il y a beaucoup de disparition. Le Consul est saisi régulièrement par des parents qui cherchent des gens que nous ne retrouvons pas », fait-il savoir.