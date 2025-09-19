Réseau social
Maroc : Abdoulaye Fall échange avec Gianni Infantino sur le développement du football africain
Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a rencontré Gianni Infantino, président de la FIFA, au siège de l’organisation au Maroc.
 
Selon la FSF, cette première rencontre a permis d’échanger sur les moyens de développer le football sur le continent africain.
 
Élu début août à la tête de la FSF en remplacement de Me Augustin Senghor, Abdoulaye Fall a officiellement pris ses fonctions le 2 septembre dernier. Quelques jours plus tard, il avait déjà représenté le Sénégal à Praia, au Cap-Vert, lors de la 14ᵉ assemblée générale ordinaire de la zone ouest A de l’UFOA.
Moussa Ndongo

Vendredi 19 Septembre 2025 - 21:40


