Maroc : Abdoulaye Fall échange avec Gianni Infantino sur le développement du football africain

Le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, a rencontré Gianni Infantino, président de la FIFA, au siège de l’organisation au Maroc.
Selon la FSF, cette première rencontre a permis d’échanger sur les moyens de développer le football sur le continent africain.
Élu début août à la tête de la FSF en remplacement de Me Augustin Senghor, Abdoulaye Fall a officiellement pris ses fonctions le 2 septembre dernier. Quelques jours plus tard, il avait déjà représenté le Sénégal à Praia, au Cap-Vert, lors de la 14ᵉ assemblée générale ordinaire de la zone ouest A de l’UFOA.
Selon la FSF, cette première rencontre a permis d’échanger sur les moyens de développer le football sur le continent africain.
Élu début août à la tête de la FSF en remplacement de Me Augustin Senghor, Abdoulaye Fall a officiellement pris ses fonctions le 2 septembre dernier. Quelques jours plus tard, il avait déjà représenté le Sénégal à Praia, au Cap-Vert, lors de la 14ᵉ assemblée générale ordinaire de la zone ouest A de l’UFOA.
Autres articles
-
Élections FSF : la coalition Mady Touré dépose un recours devant le TAS
-
Cheikhou Kouyaté relance sa carrière avec un club de D2 en Turquie !
-
Nampalys Mendy révèle sa frustration vécue à Lens : « Ce n’était pas une question de football … Ils ont joué avec moi » !
-
Ligue des Champions : le FC Barcelone bat Newcastle grâce au doublé de Rahsford
-
Ligue des Champions : Manchester City dompte Naples, l’Eintracht Francfort et le Sporting font le spectacle