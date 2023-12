Maroc : Noussair Mazraoui très incertain pour la CAN en raison d'une blessure musculaire

Sorti sur blessure lors du match Manchester United-Bayern Munich (0-1), mardi 12 décembre, en Ligue des champions, le « Lion » de l’Atlas Noussair Mazraoui est indisponible pour quelques semaines. Sa participation à la CAN 2023 est fortement compromise.



Mauvaise nouvelle pour Walid Regragui et les « Lions » de l'Atlas. La liste des blessés dans la Tanière s'allonge à la veille de la Coupe d'Afrque des nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.



Selon un communiqué du Bayern Munich, Noussair Mazraoui sera indisponible pour quelques semaines en raison d’une blessure contractée lors de la rencontre de champions League entre le Bayern et Manchester United.



Selon la même source, les examens approfondis effectués ce mercredi 13 décembre ont démontrés que le demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 au Qatar souffre d’une déchirure musculaire au niveau de la cuisse.



Pour sa part, le quotidien allemand Bild indique que l’international marocain devrait être absent des terrains pour au moins six semaines.



Ce qui est certain pour le moment est que Mazraoui manquera les deux prochains matchs du championnat contre Stuttgart, dimanche et Wolfsburg, mercredi.



Il reste également incertain pour au moins l’entame des "Lions" de l’Atlas en Coupe d’Afrique des nations. Dossier à suivre.