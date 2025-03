Maroc-Sénégal : Me Aissata Tall Sall défend la ratification et tacle les rumeurs sur Macky Sall

Pourquoi une ratification maintenant ?

Macky Sall au centre des discussions

Lors de l’examen du projet de loi autorisant le Président Bassirou Diomaye Faye à ratifier une convention entre le Sénégal et le Maroc, Me Aissata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Walu Sénégal, est intervenue pour apporter son soutien au texte, tout en critiquant les rumeurs qui ont entouré cette affaire, notamment celles impliquant l’ancien président Macky Sall.D’entrée, Me Aissata Tall Sall a annoncé son intention de voter en faveur de la ratification de cette convention. « Nous ne la refuserons pas, car nous en connaissons l’importance et le sens », a-t-elle déclaré. L’avocate de profession, qui a plaidé au Maroc, a partagé son expérience personnelle pour justifier son soutien. « J’ai visité la prison marocaine. Je sais que c’est une prison moderne, modèle, mais quand tu es à l’étranger et en prison, tu es doublement en souffrance. Donc, la convention, je la voterai », a-t-elle expliqué.La députée s’est ensuite interrogée sur le timing de cette ratification. « Pourquoi entendons-nous parler maintenant de la ratification ? Pourquoi ne l’avons-nous pas ratifiée avant ? » Elle a invité à distinguer entre les relations internationales, fondées sur le droit, et la diplomatie. « Parfois, ce sont les relations internationales qui nous amènent à signer les conventions, et c’est la diplomatie qui nous indique de les ratifier ou de ne pas les ratifier », a-t-elle souligné.Elle a également posé la question de l’intérêt du Sénégal à l’époque où la convention aurait pu être ratifiée. « Est-ce que c’était dans notre intérêt à l’époque de ratifier cette convention ? Qu’est-ce qui est en jeu ici ? Je sais combien de Sénégalais il y avait à l’époque, pas autant qu’il y en a maintenant. Est-ce que c’est le Maroc qui a le plus d’intérêt ? C’est la question fondamentale que la diplomatie règle, et qui ne se trouve pas dans les textes », a-t-elle analysé.Me Aissata Tall Sall est ensuite revenue sur les rumeurs qui ont placé l’ancien président Macky Sall au centre des discussions autour de cette convention. « Tout le monde a parlé du Président Macky Sall concernant cette affaire. Mais pourquoi se retrouve-t-il subitement au centre de cette discussion ? » a-t-elle demandé.Elle a critiqué les « soi-disant juristes » qui ont alimenté ces rumeurs, les comparant aux médecins du « malade imaginaire » de Molière. « Ils ne connaissent rien au droit et ont dit que la loi concerne le Président Macky Sall. Et tout le monde s’est mis à parler et à épiloguer », a-t-elle déploré. Elle a salué la réaction de la présidente de la Commission, Fatou Diop Cissé, qui a publié un communiqué pour clarifier que Macky Sall n’était « en rien concerné » par cette convention.La députée a également dénoncé la propagation des rumeurs, notamment celle selon laquelle le roi du Maroc aurait demandé à Macky Sall de quitter son royaume « De rumeur en rumeur, on a fait courir l’idée que ce n’est pas le Président Macky Sall, mais le roi du Maroc qui lui a demandé de partir », a-t-elle raconté. Elle a rappelé que les Marocains, en réponse à ces rumeurs, avaient peint un portrait de Macky Sall sur un mur pour lui témoigner leur affection.« La rumeur, elle n’a jamais donné à manger à la fin de la journée, elle n’a jamais fait signer un contrat de travail, encore moins rendu heureux », a-t-elle lancé, appelant à mettre fin à ce débat.Enfin, Me Aissata Tall Sall a défendu la décision de Macky Sall de s’installer au Maroc après son départ du pouvoir. « Il a choisi de vivre au Maroc parce que c’est sa liberté », a-t-elle rappelé. Elle a cité les propos de l’ancien président, qui avait déclaré avant de quitter le pouvoir : « Je ferai comme mes prédécesseurs. J’ai quitté le pays pour ne pas déranger le nouveau pouvoir, mais je ne vais pas en Europe. Je resterai dans un pays africain. »« Et il est resté dans un pays africain », a-t-elle conclu.