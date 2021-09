Maroc: découverte d'un fossile d'ankylosaure vieux de 168 millions d'années

Les ankylosaures ou littéralement « lézards rigides » pouvaient atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser 4 tonnes. Leur queue arrondie à l'extrémité avait l'allure d'une massue et leur dos recouvert d'écailles formait une épaisse armure.



Si on les connait aujourd'hui, c'est surtout grâce à des fossiles américains et canadiens datant de 74 et 67 millions d'années. Le fossile découvert dans les montagnes du Moyen Atlas au Maroc est donc bien plus ancien, environ 168 millions d'années, ce qui suggère que cet animal était présent un peu partout sur la planète.



Une morphologie unique

Mais ce n'est pas là sa seule spécificité, car l'étrange morphologie du fossile étonne les scientifiques. Il présente des pointes défensives soudées aux côtes du squelette et non incrustées dans la peau du dos de l'animal. Ce qui est, selon cette étude, sans précédent chez les vertébrés éteints et existants.



Ce spécimen a été acquis par le Musée d'Histoire naturelle de Londres auprès d'un collectionneur privé. Les équipes du musée britannique et de l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah au Maroc poursuivent les recherches sur cet ankylosaure.