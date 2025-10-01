Maroc: des heurts éclatent entre manifestants et forces de l’ordre lors des marches de la Gen Z

C’est un mouvement de protestation inédit, sans doute le plus important de ces dernières années au Maroc. Pour la quatrième fois consécutive, mardi 30 septembre, des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de plusieurs villes du royaume à l’appel du collectif Gen Z 212. À Rabat, Casablanca, Fès ou Tanger, les slogans sont les mêmes : « réformer l’éducation et améliorer les services de santé publique ».

RFI

