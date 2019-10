Maroc : la journaliste Hajar Raissouni condamnée à un an de prison pour "avortement illégal"

La journaliste #HajarRaissouni condamnée à un an de prison ferme par le pouvoir marocain pour « avortement illégal ».

Comme d’habitude, le procès fut une mascarade.

Soutien à cette prisonnière politique!#PasDeJusticePasDePaix pic.twitter.com/zuQTBmaZZn — Fatima Ouassak (@FOuassak) September 30, 2019

Un an de prison ferme pour Hajar Raissouni. La journaliste marocaine a été condamnée pour "avortement illégal" et "débauche et relations sexuelles hors mariage". Son fiancé écope d'un an et son gynécologue de deux ans. Cette affaire, qui a suscité un vaste mouvement de solidarité au Maroc et au-delà, remet au coeur du débat l'interdiction d'avorter et l'avortement clandestin."Avortement illégal, relations sexuelles illégales, et débauche"... Des accusations que l'on croirait venues d'un autre temps. Mais non, nous sommes bien en 2019, au Maroc.Hajar Raissouni vient d'être condamnée ce lundi 30 septembre par le tribunal de Rabat à un an de prison ferme pour avortement, un acte hors la loi au Maroc sauf exception.Journaliste pour le journal arabophone Akhbar Al Yaoum, elle a été interpellée par la police "en flagrant délit d'avortement illégal en présence du gynécologue et d'une infirmière" le 30 août dernier, alors qu'elle se trouvait avec son fiancé dans un cabinet médical de Rabat. Lors de sa première comparution devant un tribunal de Rabat, la jeune femme a réfuté ces accusations. Hajar Raissouni a notamment déclaré au tribunal être mariée religieusement à son fiancé, un professeur universitaire de nationalité soudanaise, et attendre des documents de l’ambassade du Soudan pour officialiser l’union qui, selon la presse, devait avoir lieu dans deux semaines.