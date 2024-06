Maroc : la princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI, est décédée

Le Maroc est en deuil. La princesse Lalla Latifa, veuve d’Hassan II et mère du roi Mohammed VI, est décédée ce samedi, a annoncé le porte-parole du Palais royal dans un communiqué relayé par de nombreux médias marocains.

« Le porte-parole du Palais Royal annonce, avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès de SAR la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde », peut-on lire dans le communiqué. « En annonçant cette douloureuse perte, nous prions le Tout-Puissant d’entourer la regrettée défunte de Son infinie miséricorde, divine mansuétude et de l’accueillir dans Son vaste paradis, d’accorder longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve et perpétue Sa gloire », poursuit le Palais royal.

Une résidence en France ?

Lalla Latifa, née Latifa Amahzoune, est devenue princesse au moment d’épouser le roi Hassan II, le 9 novembre 1961. Ils ont eu cinq enfants après leur union : les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa, Lalla Hasnaa, le prince Moulay Rachid et le désormais roi du Maroc Mohammed VI.

Selon des médias étrangers, Lalla Latifa avait épousé l’ancien chef de la sécurité de Hassan II après la mort de celui-ci en 1999, et vivait entre le Maroc et la France. L’information n’a jamais été confirmée officiellement. Africa Intelligence précise qu’elle possédait une résidence en région parisienne. Le roi Mohammed VI était venu en France à son chevet en 2022, alors que son état de santé se dégradait, rapporte de son côté Jeune Afrique. La princesse Lalla Latifa n’avait pas de responsabilités officielles et n’était pas connue pour participer à des événements publics.

Les condoléances du président algérien

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au « roi du Maroc, pays frère, Mohammed VI, suite au décès de sa mère », a indiqué la présidence algérienne.

« J’ai appris avec affliction la nouvelle du décès de votre mère. Suite à cette triste nouvelle qui vous a endeuillé ainsi que la famille royale, je tiens à présenter, en mon nom et au nom du peuple algérien, à votre majesté, mes sincères condoléances », écrit le chef d’État.

