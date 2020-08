Maroc : le Sénégalais Cheikh Tidiane Ndiaye condamné à 20 ans de prison

La peine a été lourde pour ce Sénégalais âgé de 36 ans. Cheikh Tidiane Ndiaye, a été condamné à 20 ans de prison par la justice marocaine. Il est accusé d’avoir enlevé puis séquestré un de ses compatriotes sénégalais.



Selon L’Observateur qui donne l’information, ce natif de Yeumbeul, une localité de la banlieue dakaroise, a juste passé un (1) an au royaume chérifien. Il voulait son ami Mbaye Lô à récupérer son argent qu’il avait prêté à Souleymane Tall, un autre sénégalais.



L’affaire remonte en 2019, dans la ville de Casablanca. Cheikh Tidiane et Mbaye Lô avaient confisqué le téléphone et les clés de Souleymane Tall pour l’obliger à payer rapidement la dette qu’il doit au sieur Lô. Se sentant menacé, Tall a décidé de porter plainte contre ses deux compatriotes.



La justice marocaine qui a jugé l’affaire le 20 juillet dernier, a condamné Cheikh Tidiane malgré que le plaignant Tall a retiré sa plainte suite à une médiation et les dénégations devant les juges de l’accusé qui a réfuté les faits. Il a écopé de 20 ans de prison ferme.



Son avocat a interjeté appel et l’audience est prévue dans les trois (3) ou quatre (4) prochains mois.