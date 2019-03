Maroc: le pape et Mohammed VI signent une déclaration commune sur Jérusalem

Le pape François, chef de l'Eglise catholique, et le roi du Maroc Mohammed VI, président du comité Al-Qods (Jérusalem en Arabe), s'unissent pour rappeler le caractère spécifique de Jérusalem.



La Ville sainte est le lieu des trois religions monothéistes : juive, chrétienne et musulmane. Ce caractère spécifique doit être conservé, il faut respecter l'autre et garantir la liberté d'accès aux fidèles des trois religions, dit en substance le communiqué.