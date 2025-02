Maroc: les autorités affirment avoir déjoué un nouveau «complot terroriste», 12 suspects interpellés

Drones de reconnaissance, véhicules blindés, unités cynotechniques : les services de sécurité marocains ont déployé les grands moyens, mercredi 19 février, dans le cadre d'une vaste opération de police pour déjouer un « complot terroriste d'une extrême gravité ».



L'opération, qui s'est déroulée à l'aube dans neuf villes du royaume de Tanger à Laayoune en passant par Casablanca, Fès, ou encore Tamesna, en banlieue de Rabat, a débouché sur l'arrestation de 12 personnes âgés de 18 à 40 ans accusées d'appartenir à une cellule terroriste téléguidée par « un éminent dirigeant de Daech » depuis le Sahel, assure un communiqué du pôle réunissant la Direction de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction de la surveillance du territoire (DGST).



Cocotte-minute, clous, produits chimiques

Des photos prises lors du coup de filet permettent de se faire une idée des saisies réalisées par la police : engins explosifs improvisés en cours de fabrication, argent et un grand nombre d’armes blanches notamment. À Tamesna, les autorités ont trouvé « un colis suspect constitué d'une cocotte-minute contenant des clous et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d'explosifs », précise aussi le communiqué de la DGSN et de la DGST qui affirme que les terroristes présumés prévoyaient de s'attaquer à des installations sécuritaires et économiques sensibles, mais aussi des intérêt étrangers.



Il s'agit de la deuxième cellule affiliée au groupe État islamique au Sahel démantelée au Maroc en moins d’un mois. Le 26 janvier dernier, quatre hommes avaient été arrêtés près de Casablanca, la capitale économique du royaume.