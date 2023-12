Marsassoum : le Collectif de Diassing s’oppose à la construction du péage et se mobilise

Le Collectif pour le développement du Diassing (à Marsassoum dans la région de Sédhiou) a vivement exprimé son opposition au projet de péage envisagé par le maire de la commune, lors d'une conférence de presse hier mardi. Selon les membres de ce collectif, c’est un projet « fallacieux » et « ne fait pas partie des annonces du Président Macky Sall concernant

Marsassoum ».



Au contraire, ils ont soutenu qu’ils considèrent cela comme un cadeau inattendu pour la Casamance, région qui a longtemps souffert de son enclavement. Ainsi, les populations des quatre communes du Diassing se sont mobilisées pour s'opposer à cette initiative.



Pour cause, elles craignent que « ce péage compromette l'économie locale et entrave le développement déjà en cours dans la région ». Souahibou Souna, porte-parole du collectif, a souligné les conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur l'économie et le développement endogène de la région.



Le Quotidien renseigne que la réaction du maire Seny Mandiang sur cette question n’a pas été obtenue.