Mary Teuw Niane et Aliou Sall scellent un accord pour améliorer les conditions de vie des étudiants

Le ministère l’Enseignement de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) et la Caisse de dépôts et consignations (Cdc) ont procédé à la signature d'une convention devant permettre de doter les universités de Bambey, Thiès Saint-Louis et Ziguinchor de nouvelles résidences universitaires pouvant accueillir 5000 nouveaux lits.



Ces infrastructures seront composées de restaurants, d’espaces sportifs et de centres médicaux.

Se félicitant de cette collaboration, Pr Mary Teuw Niane a salué l'engagement de Aliou Sall en faveur de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants grâce aux investissements consentis par sa structure.



Selon lui, «La mise à disposition de ces infrastructures sanitaires, sportives et sociales est un élément important dans la création d'un environnement de travail, mais aussi dans la motivation des étudiants pour mieux réussir».



A l'en croire, ce programme, à lui tout seul, égale l'ensemble des investissements dans les universités entre 1957 et 2012 en matière d'infrastructures.



Pour sa part, Aliou Sall a engagé sa structure à faire le maximum pour consolider cette collaboration avec le Mesri.



Selon les deux autorités, le protocole d’entente signé ce matin ne constitue qu’une première phase dans leur collaboration. Car, de nouveaux défis se pointent à l’horizon., et elles comptent les relever ensemble.