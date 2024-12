Massacre de Thiaroye : le président Diomaye annonce « un cadre réglementaire relatif au Musée-Mémoire-Cimetière de Thiaroye »

Le président de la République Diomaye Faye a présidé ce mardi 3 décembre la réunion hebdomadaire avec le gouvernement. A l’entame de ses propos, il est revenu sur la cérémonie tenu le 1 er décembre à l’honneur des tirailleurs sénégalais massacrés au camp de Thiaroye pour avoir eu l’audace de réclamer leur due, marquant ainsi le 80ème anniversaire du « Massacre de Thiaroye ».



Il a rappelé au Gouvernement, sa décision d’instituer dans le calendrier républicain, la date du 1er décembre de chaque année, journée de commémoration du « Massacre des Tirailleurs de Thiaroye 44 ». Dans le même esprit, il a demandé au Premier Ministre et au Ministre des Forces armées de proposer un cadre réglementaire relatif au Musée-Mémoire-Cimetière de Thiaroye. Il a également invité le Gouvernement à renforcer le rôle du Comité de commémoration dans ses missions de recherche et de vulgarisation scolaire et universitaire de la mémoire collective sur cette séquence majeure de l’histoire du continent.



Il a adressé ses remerciements aux Chefs d’Etat et aux délégations étrangères ayant participé aux manifestations. Il a félicité le Premier Ministre et son Gouvernement, le Comité de commémoration dirigé par le Professeur Mamadou DIOUF et les membres dudit Comité, les Forces armées et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont réalisé un travail remarquable.