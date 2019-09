MassalikoulJinaan - Condescendance ? Pardon... Par Docteur Massamba Gueye

A tous les donneurs de leçons, je dis que

votre véritable problème c’est moins la construction de la mosquée Massalikul Jinaan que le Mouride! Ayez le courage de le dire au lieu de vous cacher dans des leçons de morales fades !



Qu’auriez-vous dit en 1925 à la construction de la Mosquée de Diourbel?



Qui de vos respectables héros a vécu 23 ans de prison, d’exil et de brimades coloniales inhumaines sans faire appel à la violence?



La célébration des martyrs et héros noirs ne peut être sélective si elle est honnête!



Qu’auriez-vous dit si c’était un Musée à vos « penseurs », en hommage à un de vos héros « politiques » salués par l’Europe, votre modèle?



Le présent pour le Mouride, c’est le prochain Màggal et la construction de l’université de Touba après l’hôpital Mathlabul Fawzeyni qui fonctionne depuis des lustres à coté de la la Bibliothèque Daaray Kaamil!



La communauté Mouride a construit le chemin de fer Diourbel – Touba dès le 21 Novembre 1929!



« Chaque ouvrier percevait par jour 1, 3 francs, les chefs d’équipe 2 francs et les surveillants 3 francs, les surveillants généraux 5 francs. A l’époque avec 1 Franc or, on pouvait se payer des habits, des chaussures, du riz et détenir un peu de petites monnaies comme argent de poche. 1 Franc or était l’équivalent de 17 kg de riz. »



Apprenez votre histoire!



La Mosquée Massalikul Jinaan est ouverte, sa construction est derrière nous! Si elle vous dérange, tant mieux pour Serigne Touba!



Vous n’y avez pas mis votre argent alors épargnez-nous de vos « conseils » condescendants ! Nous n’en avons pas besoin! Nous sommes aussi « cartésiens » que vous !



Nous avons été aux mêmes universités que vous, nous avons lu les mêmes philosophes que vous mais n’avons pas envie de penser comme vous!

Nous avons rencontré Serigne Touba et cela nous suffit !



À tous ceux qui, de quelques bords religieux ou autres que ce soit, qui avez célébré Massalikul Jinaan pour ce qu’il représente, je rappelle qu’hier, ma joie fut grande de voir ce peuple grand, uni et fort dire au monde comment nous sommes ! Pas des pauvres « miséreux » qui n’ont droit à rien de grand!

Respect à tous et toutes !



Vivement d’autres conférences et colloques, d’autres prières et khadratul jumma, d’autres Ste-Thérèse ouvertes, d’autres amours et envie de paix!



Nous avons construit Masalikul Jinaan et nous l’assumons!



Fier de cette Afrique !



Dr Massamba Lba Guéye « La Bouche de l’Afrique »