Matam: un samedi de tous les dangers à Aouré (Par Baila Dia)

Après un détournement de plus de 30 millions de l’argent du forage de Aouré par Hamady Diallo neveu de Aguibou et cousin du maire, la population de Aouré après avoir réussi à le démettre de sa fonction de trésorier général avait exigé à ce que toute la famille du Maire ainsi que ses proches soient exclus de la nouvelle commission qui sera mise en place.

Aujourd’hui pour le renouvellement prévu ce samedi après le report le Maire de Aouré cherche en se basant de sa complicité avec le Sous-préfet de Orkadiere pour imposer sa famille et ses proches dans la nouvelle commission afin de pouvoir détourner l’argent du contribuable.

Toute la population de Aouré déterminée à refuser cette tentative de pillage de ses ressources met en garde le Sous-préfet ainsi que les autorités étatiques sur la situation de Aoure. Nous interpellons toutes les autorités compétentes en la matière avant que le pire ne se produise le samedi. Aouré dit non!!



Baila Dia