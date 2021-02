Matar Bâ exprime son soutien à Kalidou Koulibaly, atteint par la covid-19

Le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, a exprimé son soutien au capitaine de l'équipe nationale de football, Kalidou Koulibaly, atteint par la covid-19.



« Je viens d’apprendre que tu traverses une période de maladie. Je t’envoie ce message de sympathie afin de te donner un peu de courage et de force dans ton combat contre le virus Covid-19», a écrit M. Bâ.



En ces moments difficiles que tu traverses, poursuit-il, le ministre a adressé ses pensées, sa solidarité et mon soutien sincère et continu au capitaine. Puis, il lui a souhaité de trouver le chemin de la guérison et de l’apaisement. Et que l’amour et l’affection de ses proches l'accompagnent.



« Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je prie pour que tu surmontes cette épreuve tenace et recouvrer ta santé. Toute mon amitié et mon affection », a terminé Matar Bâ.