Matar Bâ, ministre des Sports : «Bientôt Dakar ne manquera plus d’infrastructures sportives»

Le ministre des Sports, Matar Ba, était en visite de chantier, ce jeudi, à Guédiawaye dans le stade de Ndiarème qui est en réfection. Le stade qui aura une capacité de mille-cinq-cent (1.500) places a coûté un milliard trois cents millions (1.300.000) F CFA. Lors de la visite, le ministre a promis que «bientôt Dakar ne manquera plus d’infrastructures sportives».



Avant d’annoncer l’inauguration prochaine d'autres stades à Dakar : «Nous voulons faire une opération coup de poing. Nous allons réceptionner Ngalandou Diouf de Rufisque, une dizaine de jours après ce sera le tour de ce stade avant d’aller à Mbao, à Ngor et aux Parcelles Assainies ». Avec ces stade, ajoute-t-il, Dakar ne souffrira plus du manque d’infrastructures sportives.



Les réfections du stade Ndiarème sont presque terminées Car, explique le maire de Fatick : «Le gros du travail est fait. Il ne reste que les pylônes qui sont ici et l’éclairage qui sera réglé dans quelques jours. Le gazon synthétique est au Sénégal, dès que les techniciens auront finalisé la pose de celui du stade Ndiarème, ils iront à Mbao ».



Par ailleurs, M. Ba a lancé un appel aux acteurs sportifs de Guédiawaye à prendre soin du stade : «Quels que soient les efforts de maintenance que feront les autorités, si les acteurs ne le préservent pas, il ne durera pas ».