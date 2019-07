Matar Ba pour le maintien de Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale du Sénégal

Le ministre sénégalais des Sports Matar Ba, a exprimé dimanche son souhait pour le maintien du sélectionneur Aliou Cissé, à la tete de l’équipe nationale du Sénégal, malgré la défait (1-0) e, finale de la Can face à l’Algérie, championne d’Afrique, 29 ans après le dernier titre.



« Je suis satisfait du travail qu’il est en train de faire. Je vous aurais dit, tout de suite que, je ne suis pas d’accord. Aliou a fait ce qu’il pouvait. Notre objectif était de ramener la coupe, mais on a trébuché. Pour moi, c’est prématuré de parler de l’avenir d’Aliou Cissé sur le banc. Aliou bénéficie jusqu’à présent de la confiance de la fédération et de l’Etat du Sénégal », a déclaré Matar Ba dans l’émission Grand Jury de la RFM.



Par rapport à la rémunération de Aliou Cissé, le ministre lui a réitéré son soutien et n’exclut pas une éventuelle augmentation de son salaire. Aliou Cissé, qui était il y a un an le coach le moins bien payé de ceux participant à la Coupe du monde en Russie, a vu son revenu mensuel passer de 16 600 euros à 23 000 euros, selon Jeune Afrique. C'est-à-dire de 10,8 millions à un peu plus de 15 millions F CFA.