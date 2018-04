Match Casa Sports-GFC Pro : 3 joueurs expulsés pour des pratiques mystiques

Le Casa Sports recevait Guédiawaye pro ce dimanche pour le compte de la 22ème journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les Casamançais ont remporté le match sur la marque (2-0). Mais, la rencontre a été émaillé par des pratiques mystiques provocant 3 expulsions.



En effet, vers la demi-heure de jeu, Richard Sagna, milieu de terrain de Casa Sport a voulu détacher un gris-gris attaché sur les camps de Guédiawaye Pro. Ce que le gardien des Dakarois n’a pas accepté. Des échauffourées s’en suivent et l’arbitre expulse sur le coup deux joueurs de GFC Pro notamment Mamadou Kane et Djibril Fall et Richard Sagna du côté du Casa-sports.



Après la pause, le Casa Sport s’est ressaisi et a ouvert la marque à la 56mn par l’entremise d’Aliou Diatta avant que Léopold Badji ne clôt le score à la 66mn.



Mouhamadou Jawara du Casa Sports sera lui aussi expulsé à la 86mn. Cette victoire permet au Casa-sport de remonter à la 7ème place du classement général et laissant l’équipe de la banlieue dakaroise dans la zone rouge.



Pour rappel, Pape Thialis Faye qui est le président de Guédiawaye Pro est également promoteur de lutte.