Match Sénégal-Mozambique : Scandale autour de la billetterie, les responsables de BBY au banc des accusés

Le comité des supporters du Sénégal nommé « les Ultras » n’assistera pas au match des Lions prévu ce vendredi contre Mozambique. Dans un communiqué sorti jeudi soir, ces supporters informent qu’ils ont des difficultés à trouver des tickets d’entrée sur le marché.



Sur les réseaux sociaux, le comité des supporters composé de plus 55 000 membres, attire l’attention la Fédération sénégalaise de football sur ce qu’il appelle « scandale autour de la billetterie ».



« On nous prive d'une passion ! On nous prive de supporter ! Les tickets préférés aux militants qu’aux supporters !!! Du jamais vu dans l’histoire du football sénégalais », a laissé savoir le comité.



PressAfrik a joint un des membres du comité qui a expliqué les raisons. « Il y a des rumeurs selon lesquelles les militants de Pastef voudraient scander le nom du leader de l’opposition Ousmane Sonko, pendant l’hymne nationale peut-être même durant toute la rencontre. Et l’autre camp (le pouvoir, NDRL) a pensé nécessaire de s’octroyer tous les tickets, puis de les distribuer à leurs militants, afin de contrecarrer cela ».



Malheureusement pour eux, « les seuls perdants dans toute l’histoire, ce sont les fans du foot ».