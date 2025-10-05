Match Sénégal vs Mauritanie : voici les nouveaux tarifs avec une hausse significative

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé une hausse significative des prix des billets pour le match opposant les Lions de la Téranga à la Mauritanie, comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



La rencontre se tiendra le 14 octobre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Alors que cette dernière confrontation des éliminatoires est très attendue et devrait mobiliser les supporters sénégalais en masse pour sécuriser la qualification, la FSF a dévoilé une nouvelle grille tarifaire, revue à la hausse par rapport au match précédent contre le Soudan en septembre.



Pour ce match, la FSF maintient son option pour une billetterie entièrement digitale. Voici la comparaison des prix (en FCFA). Les tickets pour la tribune rouge, jaune virage sud/nord , jaune centre seront respectivement de 3.000 fCFA, 10.000 fCFA et 20.000 fCFA alors qu’ils étaient fixés à 1.000 fCFA, 3.000 fCFA et 5.000 fCFA lors du match contre le Soudan en septembre dernier.



Les prix des places de la tribune Annexe loge ont également connu une augmentation. Ils sont fixés à 20.000 fCFA (15.000 fCFA lors du dernier match).