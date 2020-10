Match amical Sénégal-Mauritanie ce mardi: un derby au goût de rédemption pour les «Lions»

« C’est une défaite qui nous fait mal mais il faut savoir se relever», se désolait le technicien aux dreadlocks au micro de la Rts après le revers devant le Maroc (1-3) vendredi dernier à rabat. une défaite qui a fait tâche et déclencher une vague de critiques sur le visage montré par des « Lions » sans inspiration et sans crocs. Dépassés dans l’engagement par des « lions de l’Atlas » pleins de roublardise et d’envie, les coéquipiers du néo-capitaine Idrissa Gana Gueye ont encore montré des signes de faiblesse et de quasi-résignation face à une équipe maghrébine sans complexe. Après l’Algérie, c’est au tour du Maroc de marcher sur des « Lions » sans inspiration.



A l’image de leur sélectionneur tendu sur son banc, la nation vice-championne d’Afrique a encore une fois prêté le flanc face à un grand d’Afrique surtout quand il s’est agi une nouvelle fois de pratiquer le « football dominant ». Si les absences d’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont certes importantes, elles ne peuvent pas servir de justificatif d’une défaite où l’équipe s’est montré fébrile aussi bien défensivement qu’offensivement sans oublier ce manque de caractère ressemblant à celle affichée face à l’Algérie lors de la CAN. Hormis un Ousseynou Bâ intéressant pour sa première sélection, le reste de l’équipe a beaucoup plus subi que créer. Elle peine à offrir un jeu chatoyant et apparait de plus en plus prenable au regard de ses dernières prestations. L’opération rachat commence dès aujourd’hui !



Contrôler le match pour ne pas douter !

La réaction des hommes d’Aliou Cissé est ainsi attendue ce mardi contre la Mauritanie, toujours en amical. un match pour relever la tête après l’affront de rabat. les « Lions » en sont conscients même si leur adversaire de ce mardi est loin d’être du pain béni. Ils croiseront le fer avec la Mauritanie dans un derby sous-régional qui s’annonce très disputée. Même si l’équipe mauritanienne est un cran en dessous de celle du Maroc, le Sénégal devra s’attendre à disputer une rencontre tendue face à une équipe difficile à manœuvrer. L’équipe d’Aliou Cissé devra réussir à avoir le contrôle de la partie et dicter le tempo du match pour ne pas tomber dans un faux rythme et subir la même mésaventure comme celle de vendredi dernier. Il faudra apporter de la rigueur dans le jeu mais aussi une implication sans faille dans les défis physiques et autres duels.



Cette verticalité perdue contre le Maroc devra être retrouvée avec de bonne sorties de balle pour alimenter le secteur offensif. Avec Sidy Sarr forfait en plus des quatre autres du début du regroupement, Aliou Cissé va sûrement revoir ses plans pour apporter un visage plus reluisant aux « lions ». Pape cheikh Diop, Boulaye Dia ou encore Joseph Lopy pourraient en profiter pour étrenner leur première titularisation. Les solutions ne manquent pas pour le technicien sénégalais qui devra trouver les ressources nécessaires pour booster ses joueurs et se rassurer avant d’en découdre avec la Guinée Bissau au mois de novembre prochain pour les éliminatoires de la CAN 2021.



« J’espère qu’on ne fera pas de complexe d’infériorité »



A la recherche d’un premier succès contre les « Lions » (deux nuls contre neuf revers), l’équipe nationale de la Mauritanie compte défendre crânement ses chances face à la « meilleure équipe d’Afrique » d’après corentin martins. « Ce qui est important c’est qu’on va jouer un bon match contre une grande équipe, la meilleure d’Afrique. C’est toujours très intéressant pour mon équipe d’apprendre…C’est dans ce genre de match qu’on apprend beaucoup, j’espère qu’on fera bonne figure. J’espère que notre équipe sera à 100% et qu’on ne fera pas de complexe d’infériorité parce qu’en face de nous on a de grandes individualités qui jouent dans de grands clubs européens. Donc à nous de faire le maximum, on sait que leurs individualités sont au-dessus des nôtres » avait indiqué l’entraineur des « Mourabitounes ».



Corentin Martins devra néanmoins faire sans six de ses joueurs dont cinq cadres habituels (Ismail Diakité, Adama Ba, Aly Abeid, Khassa Camara et Diallo Guidilèye). malgré tout, les « Mourabitounes » seront avides de créer le hold-up dans une rencontre qu’ils ont toujours rêvé de jouer. le désir de créer un exploit retentissant guidera cette équipe qui ne cesse de progresser ces dernières années. Face à un adversaire qui cherche à relever, la confrontation s’annonce épique. le réveil du Sénégal est ainsi attendu pour continuer de faire peur à ses adversaires et non se faire peur face à des adversaires teigneux.



Le Témoin