Match de gala : la presse sportive sénégalaise bat celle de la Gambie (1-0).

L’Association nationale de la presse sportive (Anps) du Sénégal est allée ce lundi en Gambie battre ses homologues gambiens de la sélection de Sports journalists' association of The Gambia sur la marque (1-0). Ceci à l’occasion de la 9ème édition du Gala de l'Association de la presse sportive de Gambie.



Invités par leurs collègues gambiens, les journalistes sénégalais ont remporté le match grâce à un but de Bamba Diagne après une belle passe de Moustapha Sadio de la Rts. L’équipe coaché par Amadine Sy dompte ainsi les Gambiens sur la plus petite des marques.



La délégation sénégalaise était bien fournie concernant la représentation des femmes.

En effet, les membres de la commission féminine de l’Anps étaient présentes notamment, Fatima Sylla, Angelique Thiandoum Coumba Dia, Fatima Dieng, Fatou Kine Sylla , Awa Diallo , Nafy Amar Fall.





Avec Sport 221