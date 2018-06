Match des gradins : les Russes pour inverser la domination polonaise

Les supporters sénégalais ne seront pas seuls dans leur mobilisation lors du match de cet après-midi à 15 heures entre Sénégal et la Pologne. En plus des Sénégalais de la Diaspora qui se sont déplacés à leurs frais, les habitants russes de Kaluza vont rejoindre le 12e Gaindé et Allez Casa dans les gradins pour pousser l'équipe d'Aliou Cissé.



A cet effet, la population de la capitale promet de se déplacer en masse. La rivalité historique avec l’adversaire du jour les pousse à miser sur la bande à Sadio Mané.