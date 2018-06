Matchs amicaux internationaux : découvrez les résultats de ce vendredi et le programme du jour

Les sélections nationales continuent leur préparation pour la Coupe du monde Russie 2018 qui débute ce jeudi 14 juin 2018. Ainsi, beaucoup d’équipes jouent ce samedi des rencontres amicaux. Le Maroc fera face à l’Estonie, la Tunisie défiera l’Espagne et la France affrontera les Etats-Unis. Ce vendredi, la Croatie a battu le Sénégal et l’Allemagne a dominé l’Arabie Saoudite.



Résultats et programme des matchs amicaux

Vendredi 8 juin 2018

Croatie (2-1) Sénégal

Iran (1-0) Lituanie

Suisse (2-0) Japon

Allemagne (2-0) Arabie Saoudite

Pologne (2-2) Chili



Le programme de ce samedi 9 juin 2018

15h30 : Hongrie (-) Australie

16h00 : Estonie (-) Maroc

16h00 : Serbie (-) Bolivie

17h15 : Suède (-) Pérou

18h00 : Danemark (-) Mexique

18h45 : Espagne (-) Tunisie

19h00 : France (-) Etats-Unis



Dimanche 10 juin 2018

14h00 : Autriche (-) Brésil