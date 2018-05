Matchs amicaux : le Burkina Faso s’offre le Cameroun, la Guinée se rassure

Cameroun 0-1 Burkina Faso

3e de la dernière CAN, le Burkina Faso a fait tomber le Cameroun, champion d’Afrique en titre, 1-0 dimanche en match amical à Beauvais en France. Le Lyonnais Bertrand Traoré a inscrit le seul but du match sur un service de Bandé (60e). Le gardien de Lille, Hervé Koffi, a ensuite sauvé les meubles pour les Etalons en stoppant le penalty du Marseillais Clinton Njie à la 79e minute.

A noter que le sélectionneur burkinabè Paulo Duarte a été expulsé en fin de partie. En face, à un an de la CAN qu’il organisera à domicile, le Cameroun a encore du boulot même si les Lions Indomptables se sont présentés avec un onze très expérimental aligné par le sélectionneur intérimaire Alexandre Belinga.

Guinée 4-1 RAC Casablanca

Changement de programme pour la Guinée. En stage au Maroc, le Syli National devait croiser le fer avec le Raja Casablanca dimanche en match amical. Mais finalement la rencontre a été annulée et la sélection dirigée par Paul Put s’est rabattue sur le Racing Athletic Club de Casablanca, un club relégué en D2 marocaine à l’issue de la saison. Et, forcément, face à une opposition plus modeste, les Guinéens n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’imposer 4-1.

Pour son grand retour, Ibrahima Traoré a signé un doublé en première période sur des services de Kevin Constant et Naby Keita (8e, 38e), avant d’être imité par José Kanté, lui aussi auteur de deux buts après la pause (47e, 76e). Pour leurs débuts en sélection, Ibrahima Koné, Ernest Seka et Pa Konaté débutent donc par une large victoire malgré la réduction du score adverse à la 79e minute.

Niger 3-3 Centrafrique

Opposés dimanche à Niamey dans le cadre d’un tournoi amical à trois, le Niger et la Centrafrique ont assuré le spectacle en se quittant sur un match nul prolifique (3-3). D’abord menés au score après l’ouverture du score de Mahamane Cissé pour les locaux (21e), les Fauves ont renversé la vapeur par Louis Mafouta (28e) puis Foxi Kéthévoama (41e).

En seconde période, le Mena a tout renversé à son tour par Wankoye (70e) puis Victorien Adebayor (81e), pensant décrocher la victoire. Finalement, le jeune Trésor Toropité, entré en jeu, a arraché l’égalisation pour les hommes de Raoul Savoy (88e). Prochain match de ce tournoi mercredi avec Centrafrique-Ouganda.