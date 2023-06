Matchs contre le Bénin et le Brésil : la Tanière n’affiche toujours pas plein

La Tanière des « Lions » du Sénégal n’a toujours pas affiché plein. Depuis le démarrage du regroupement, le sélectionneur Aliou Cissé n’a pas encore réuni tout son effectif. On constate toujours l’absence de certains « Lions » à trois jours du match contre le Bénin comptant 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024.



Iliman Ndiaye n’est toujours pas apparu dans la Tanière. L’ailier de Sheffield United risque de suivre la rencontre contre le Bénin sur le banc. Autre absent : celui de Moussa Niakhaté. Le défenseur central de Nottingham Forest a quitté temporairement ses coéquipiers.



Il a été autorisé, selon la Fédération sénégalaise de Football (FSF), à se rendre en Angleterre au sein de son club pour raisons administratives. Il rejoindra le groupe jeudi à Cotonou.



Pour les deux matchs contre le Bénin (17 juin) et Brésil (20 juin), Aliou Cissé risque de composer avec un groupe de 24 joueurs. Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr et le latéral gauche de l’AC Milan, Fodé Ballo Touré, ont été forfaits pour raison de blessures.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique que les joueurs Fode Ballo TOURE et Pape Matar SARR, actuellement en regroupement avec la sélection nationale «A» à Dakar, se sont blessés en séance d’entraînement. L’exploration échographique faite sur le mollet gauche de Foré Ballo Touré a montré une lésion musculaire. Le joueur Pape Matar SARR a également passé une échographie qui trouve une lésion musculaire au niveau des adducteurs droits », informe un communiqué de la FSF.



Un coup dur pour les deux internationaux qui ne feront pas le déplacement à Cotonou.



Sur les 26 joueurs convoqués, 19 joueurs de champs et 3 gardiens ont pris part au galop d’hier mardi.