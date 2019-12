"Mâter NOO LANK": Moustapha Diakhaté qualifie de honte la sortie de Souleymane Ndéné

L’idée de l'ancien Premier ministre et allié du Président Macky Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye de mâter le collectif Noo Lank et les manifestants ce vendredi, n’est pas du goût de L’ex-Directeur de cabinet du chef de l’Etat. Dans une publication via sa page Facebokk, Moustapha Diakhaté, parle de « honteuse sortie de piste» de M. Ndiaye.



« Honteuse sortie de piste de Souleyemane Ndéné NDIAYE : «l’Etat ne recule pas, il faut mâter ces gens », a-t-il écrit.

Pou rappel, l’ancien Pm a soutenu dans les colonnes de L’Observateur qu'« Un État ne recule pas, il doit rester fort et mater ces rebellions ».