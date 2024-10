Maurice: le Parlement dissous, des législatives anticipées convoquées le 10 novembre

Après l'accord historique entre Londres et Port-Louis sur la restitution de l'archipel des Chagos à Maurice annoncé jeudi 3 octobre, le président mauricien a annoncé, ce vendredi, la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées le 10 novembre prochain, « conformément à l'avis du Premier ministre » sortant, Pravind Jugnauth, qui estime le moment opportun pour briguer un troisième mandat.



C'est d'ailleurs lui qui est une nouvelle fois apparu à la télévision pour annoncer la nouvelle : « Nous approchons d’un autre grand moment de notre histoire, où tous les Mauriciens en âge de voter décideront de notre avenir », a-t-il ainsi déclaré dans une allocution. Avant cette annonce soigneusement planifiée, Pravind Jugnauth avait multiplié les apparitions publiques, ces dernières semaines, afin de présenter son programme pour les cinq prochaines années.



Pravind Jugnauth contre Navin Ramgoolam

De son côté, l'opposition s'est, elle, déjà lancée dans la campagne. Elle est emmenée par un vétéran de la politique mauricienne, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, qui a pris la tête d’une alliance au nom évocateur, l'Alliance du Changement.



Alors que plus d'un million d'électeurs seront appelés à élire 62 députés dans 21 circonscriptions lors du scrutin, la campagne électorale ne va durer, elle, que cinq semaines.