CAN Féminine 2026 : le Cameroun bat le Ghana 1-0 et entrevoit les quarts de finale

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Marie Ngah en transformant un penalty (19e).

Avec six points au compteur, les Lionnes Indomptables prennent une sérieuse option sur une qualification pour les quarts de finale.

L’autre match de ce groupe pour le compte de la même journée opposera en soirée le Mali au Cap-Vert sur la pelouse du Stade Larbi Zaouli.

L’équipe nationale féminine de football du Cameroun a battu son homologue ghanéenne sur le score de 1 but à 0, en match de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026, disputé dimanche au Stade Moulay Rachid à Casablanca.