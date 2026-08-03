New Deal Technologique : le Sénégal dévoile la « Senegal AI Factory » devant la communauté internationale à Tokyo

Le Sénégal a pris part à la réunion du « HAIP Friends Group » dans la capitale japonaise. Cette rencontre internationale de haut niveau a permis à la délégation sénégalaise de promouvoir sa vision stratégique d'une intelligence artificielle souveraine et responsable, portée par le New Deal Technologique.



Représenté par son Directeur de l'Économie Numérique et des Partenariats sous l'égide du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le Sénégal a présenté les grandes orientations de son Programme Prioritaire n°8. Ce plan met en avant la « Senegal Digital Factory » et son composant majeur, la « Senegal AI Factory », une initiative conçue pour développer les capacités nationales en IA, soutenir l'écosystème des startups, renforcer la recherche appliquée et former les talents locaux.



Au cours des travaux organisés par le Gouvernement du Japon, le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications (MIC) et l'OCDE, la partie sénégalaise a échangé avec les gouvernements et experts internationaux sur plusieurs axes clés : la gouvernance d'une IA de confiance, les infrastructures de calcul, le financement de l'innovation et les partenariats internationaux.



À travers ce positionnement lors du Hiroshima AI Process, le Sénégal réaffirme son ambition de s'imposer comme un hub africain de référence en matière d'intelligence artificielle, en misant sur des solutions conçues sur le continent tout en restant ouvert aux coopérations mondiales.