CAN féminine 2026 : le Mali s'offre le Cap-Vert et reste en course pour les quarts

Le Mali s’est imposé face au Cap-Vert (3-2), ce dimanche, lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026, disputée au Maroc.



Au terme d'une rencontre riche en rebondissements, les Aiglonnes ont su faire la différence pour décrocher leurs trois premiers points dans la compétition.



Cette deuxième défaite consécutive est en revanche fatale au Cap-Vert, désormais éliminé de la course aux quarts de finale.



Avec 3 points, le Mali jouera sa qualification lors de la dernière journée face au Ghana, qui compte également trois unités.



Dans l'autre rencontre du groupe, le Cameroun a validé son billet pour les quarts de finale en s'imposant 2-1 contre le Ghana. Les Lionnes indomptables deviennent ainsi la première équipe du groupe D à assurer leur qualification avant la troisième et dernière journée.