Maurice: un troisième haut gradé arrêté dans l'affaire des primes détournées au sein de la police

La série d’arrestations dans les rangs de la police secoue la société mauricienne depuis six semaines. Un troisième haut responsable vient d’être interpellé dans l’affaire des primes versées aux informateurs dans le cadre de la lutte contre la drogue. D’importantes sommes auraient été détournées. Les enquêteurs ont découvert plus de 3 millions d’euros sur le compte personnel du suspect, assistant-commissaire de police. Cette enquête avait déjà conduit à l’arrestation, il y a dix jours, de deux autres policiers.



Ce troisième haut gradé, arrêté dans le cadre de l’affaire dite des « reward money », est considéré comme l’élément-clé de l’enquête. Dunraz Gangadin, assistant-commissaire, a été placé en cellule depuis le 24 juillet. Selon la Financial Crimes Commission, les fonds proviendraient des primes destinées aux informateurs dans les opérations antidrogues. La commission a découvert plus de 160 millions de roupies (soit 3 millions d’euros) sur son compte personnel.



Les enquêteurs soupçonnent un système structuré. Certains policiers auraient même inventé de fausses saisies de drogue afin de pouvoir toucher les primes. Mais depuis six semaines, c’est silence radio. Tous les suspects invoquent l’Official Secrets Act, une loi qui les oblige à garder le silence au nom du secret d’État.



L’enquête indique que ces détournements ont eu lieu sous l’ancien gouvernement, en place jusqu’en novembre dernier. Les regards se tournent désormais vers l’ex-commissaire de police, Anil Kumar Dip, parti avec le changement politique.



Son rôle exact dans cette affaire reste à éclaircir.