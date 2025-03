Mauvais traitement des Sénégalais détenus en Mauritanie : l'ADHA interpelle les autorités

La détention de ressortissants sénégalais en Mauritanie suscite l'indignation d'Adama Mbengue, président de l'Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA). Il se dit horrifié par les conditions dans lesquelles ces migrants sont traités par les forces de l'ordre mauritaniennes et appelle au respect de leurs droits fondamentaux. Il interpelle les autorités.



« La réalité sur le terrain demeure complexe et marquée surtout par des pratiques de détention, des expulsions abusifs mettant en lumière le fossé entre la théorie et la pratique en matière de gestion de flux migratoire ou des questions de mobilité », a-t-il déclaré sur Sud FM.



Adama Mbengue exhorte les autorités sénégalaises, notamment le ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, le Secrétariat d'État des Sénégalais de l'Extérieur, ainsi que les députés de la Diaspora, à agir avec fermeté.



« Nous attendons une rupture, mais nous constatons une continuité des mêmes pratiques. Les Sénégalais de l'extérieur subissent toujours des violations de leurs droits. Même en situation irrégulière, les migrants ont des droits et des devoirs que les pays d'accueil doivent respecter. Lorsqu'un problème survient, il est impératif que les missions consulaires interviennent rapidement », a-t-il insisté.



Il appelle ainsi l'État à prendre ses responsabilités en activant les leviers diplomatiques nécessaires et en incitant les députés de la Diaspora à s'impliquer davantage dans la défense des Sénégalais à l'étranger.