Mauvaise nourriture servie aux policiers: le Dg Seydou Bocar Yague tape du poing sur la table

C'est une nourriture de mauvaise qualité qui est servie dans les cantonnements des agents du Groupement mobile d'intervention ( Gmi). Le Directeur général de la Police nationale, Seydou Bocar Yague, par ailleurs Inspecteur général de la Police a adressé une note de service au directeur du Groupement mobile d'intervention (Gmi) pour décrier la mauvaise alimentation servie dans les cantonnements, rapporte le journal Les Échos.



"Il m'a été régulièrement rapporté par des sources dignes de foi que la nourriture servie aux policiers adjoints volontaires, mise à la disposition du Groupement mobile d'intervention, cantonnés à Dakar et à l'intérieur du pays, en plus d'être insuffisante, est de mauvaise qualité", peut-on lire dans le document dont le journal a eu une copie.



Le DG de la police de poursuivre en rappelant que la fourniture d'une alimentation saine et convenable contribue à limiter les risques d'apparition de maladies dans les rangs, et participe au réarmement physique et moral des hommes. Avant de donner des instructions aux différents responsables de prendre toutes les dispositions idoines afin que ces dysfonctionnements soient corrigés dans les meilleurs délais.



Mr Yague a attaché du prix à l'exécution de la présente note.