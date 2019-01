Mauvaise nouvelle pour le PSG, Idrissa Gueye ne bougera pas d’Everton

Selon les dernières informations de Skysports, Everton a pris sa décision et ne vendra pas Idrissa Gueye d’ici la fin du mercato hivernal. Cela ravira l’entraîneur Marco Silva, qui ne veut absolument pas voir l’international sénégalais partir, malgré la demande, formulée par écrit, réaffirmant son intention de rejoindre le club de la capitale française.



De plus le joueur était bien présent à l’entraînement du matin avec les Toffees. S’il espère encore rallier Paris, il est bien obligé de constater que les dirigeants franciliens n’ont pas lâché une nouvelle offre officielle à Everton. La seule proposition formulée s’élevait à 25 M€, bien loin des 40 M€ exigés par les dirigeants anglais.



Évidemment, si jamais le PSG venait à lâcher la somme demandée, le dossier pourrait à nouveau s’ouvrir, mais à quelques heures de la fermeture du mercato, tout cela semble bien mal embarqué. Autre nom qui est récemment sorti, en guise de plan B, celui de Thiago Mendes, le milieu de terrain du LOSC. Ce dernier dispose d’un bon de sortie cet hiver et pourrait être accessible à un tarif entre 20 et 30 M€. Encore faut-il que Thomas Tuchel soit emballé par ce joueur, ce qui n’a pas filtré jusqu’à présent.