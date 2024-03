Max Mbargane sur le combat royal : « Modou Lo est favori, mais cela ne signifie pas gagner »

Manager et en même temps encadreur technique de Siteu, Max Mbargane se prononce sur le combat royal que son dauphin va disputer en défier le Roi des arènes, Modou Lo. Le manager de l’écurie Lansar croit que son poulain peut battre l’actuel Roi des arènes.



« Nous y croyons fermement ! Vous savez, beaucoup de gens disent que Siteu les a convaincus lors de son combat contre Papa Sow, d'autres parlent de son combat contre Lac de Guiers 2. Personnellement, je suis persuadé depuis son combat face à Zarco que Siteu peut battre n'importe qui dans l'arène. C'était un combat extrêmement difficile, mais il a tenu bon jusqu'à décrocher la victoire », a confié Max Mbargane dans un entretien accordé à Sunu Lamb.



D'ailleurs, dit-il, après ce combat, « vous avez vu les ravages faits par Zarco dans les rangs des jeunes lutteurs. S'il se concentre sur lui-même, Siteu est capable de réaliser des exploits retentissants dans l’arène. Nous n’avons pas pris Modou Lo pour être une de ses victimes ».



Selon Max Mbargane, Modou Lo est le favori dans ce combat. « On lui concède le statut de favori, parce qu’il a tendu la perche à Siteu. Si Modou Lo avait rejeté ce combat, franchement, on n'aurait rien à lui reprocher. S'il a accepté de donner une chance à Siteu, c'est en quelque sorte reconnaître qu'il a fait ses preuves. Modou Lo est un vrai sportif. »



« Nous avons d'autres lutteurs à Lansar, mais s'il a accepté de prendre Siteu, c'est parce qu'il trouve ce combat très logique. Si on lui proposait un autre lutteur de Lansar, Modou Lo aurait certainement dit non, sous prétexte qu'il devrait d'abord faire ses preuves. Oui, Modou Lô est favori eu égard à son palmarès et tout ce qu'il a fait dans l'arène. Mais être favori ne signifie pas forcément qu'on va gagner », a souligné le manager de Lansar.