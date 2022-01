Mbacké : L’adjoint au maire et l’agent municipal condamnés à six mois ferme

Le tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son délibéré ce jeudi. Le juge a suivi le réquisitoire du procureur de Diourbel. Mor Sow, premier adjoint au maire et officier d’Etat-civil à Mbacké (région de Diourbel) et l'agent municipal El Hadji Fallou Lô, ont été condamnés à 2 ans dont 6 mois de prison ferme, selon la RFM.



Placés sous mandat de dépôt le 22 décembre 2021, les deux agents municipaux sont poursuivis pour « faux et usage de faux portant sur un acte d’Etat-civil ».