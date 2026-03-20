Mbacké : Un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol de moto à Darou Salam

Le Commissariat Urbain de Mbacké (centre-ouest) a interpellé, mardi 17 mars 2026, vers 23h, un individu pour vol avec violence et usage d’arme blanche. Les faits se sont produits au quartier Darou Salam, près des cimetières, selon une note de la Police nationale.



La victime, un conducteur de moto Jakarta, transportait le suspect vers sa destination quand ce dernier lui a demandé de s'immobiliser dans une zone obscure. Profitant d'un moment d'inattention, l'agresseur a d'abord frappé le conducteur avec un tesson de bouteille à la hanche, avant de sortir une machette dissimulée sous ses vêtements.



Sous la menace, la victime a dû abandonner son véhicule. Cependant, ses cris de détresse ont alerté le voisinage. Face à l'intervention rapide des riverains, l'assaillant a tenté de se réfugier dans un bâtiment en construction, où il a été rattrapé par une foule en colère. Les éléments de la Brigade de Recherche sont intervenus pour extraire le suspect des mains de la population.



Présentant des blessures dues à son lynchage, le mis en cause a été soigné au centre de santé de Mbacké avant d'être placé en garde à vue.