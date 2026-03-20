Pêche illicite : Plus de 2.500 sacs de produits juvéniles saisis, 60 caisses de produits frais détruites

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a mené des opérations de contrôle visant à lutter contre la pêche illicite et à protéger les ressources marines. À Dakar, jeudi 18 mars, les autorités ont saisi «plus de 2 500 sacs de produits transformés issus de juvéniles et détruit 60 caisses de produits frais», selon un communiqué de la première responsable de ce ministère, Dr Fatou Diouf.



La ministre précise aussi qu’à la mi-février, à Joal-Fadiouth (115 km au sud-est), «des charrettes transportant illégalement des sardinelles juvéniles ont été interceptées, révélant un réseau organisé qui est en cours de démantèlement». Selon elle, ces constats sont «préoccupants et montrent que les pratiques contraires à la réglementation persistent».



Fatou Diouf a enfin rappelé son «engagement à poursuivre les opérations de contrôle pour appliquer les dispositions réglementaires en vigueur et lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN)» au Sénégal, tout en invitant les acteurs du milieu «au respect de la réglementation».