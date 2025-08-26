Mbacké : Un palais de justice annoncé par le ministre de la Justice pour répondre à la forte demande

Le gouvernement a annoncé la construction d’un palais de justice à Mbacké, doté d’un tribunal de grande instance. L’annonce a été faite mardi à Dakar par le Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, en réponse à une interpellation du député Ahmadou Lô.



« La construction d’un palais de justice est prévue à Mbacké. Nous sommes à la recherche d’une assiette foncière pour l’exécuter dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures judiciaires », a précisé le ministre.



La future juridiction doit répondre à la forte demande locale. Mbacké et Touba concentrent une population très dense, ce qui rend, selon Ousmane Diagne, « impérative » l’installation d’un tribunal de grande instance pour traiter efficacement les dossiers.



Aujourd’hui, la ville ne dispose que d’un tribunal d’instance. Pour certaines démarches administratives, notamment les casiers judiciaires, les habitants sont contraints de se déplacer jusqu’à Diourbel. Cette situation, combinée à la vétusté des locaux existants, justifie la priorité donnée au projet.



« Nous sommes en train de prendre des mesures appropriées pour trouver une solution à ce problème », a assuré le ministre, soulignant que la création de ce tribunal figure parmi les priorités de son département.



Ce chantier s’inscrit dans le programme global de modernisation des infrastructures judiciaires, qui vise à rapprocher la justice des citoyens et à améliorer les conditions de travail des magistrats et greffiers.

